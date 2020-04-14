"رغم حلاوتها مش هورثها التمثيل".. أول ظهور لابنة يوسف شعبان مع والدها

تصدر اسم الفنان يوسف شعبان، محركات البحث على الإنترنت، بعدما ظهرت ابنته زينب، أمس، للمرة الأولى على الشاشة، عبر برنامج "ليالي الكويت".
بملامح جذابة مميزة، ولهجتها الخليجية، تحدثت "زينب" عن الفنان الأب، خلال تواجده معهما، قائلة: "برغم أنه فنان كبير لكنه متواضع، بحب أسمع منه واتكلم معاه، خصوصا عن الفنانين المصريين".
وأضافت ابنة الفنان، أنها تدرس الإعلام، وأن والدها كان يشجعها على العمل كمذيعة لكنها لازالت لم تضع خطة واضحة بعد.
وعن إمكانية مشاركته في عمل فني، أجاب الفنان بأنه أمر غير متاح حاليًا، لأن الفن يعتمد على الموهبة، قائلًا: "أنا مديهم مُطلق الحرية، لكن الفن موهبة، وبنتي برغم حلاوتها دي مش هورثها المهنة أو التمثيل، زي ما كتير بيعملوا".
يوسف شعبان وزوجاته
يذكر أن زينب، هي ابنة زوجة الفنان الحالية، وهي سيدة كويتية تُدعى إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته، وولده مروان.
وكان سبق للفنان الزواج من الفنانة ليلى طاهر، لمدة أربع سنوات، ثم تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية، والتي أنجب منها ابنته سيناء.
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