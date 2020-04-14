تساعد على تقوية المناعة والوقاية من كورونا.. طرق صحية لطهي الطعام

من أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا تقوية المناعة، ويعد تناول الخضروات من أهم إجراءات الحماية، وهناك طرق لطهي الطعام تساعد على تقوية المناعة منها كما ذكرها موقع "health line".

البخار

يعد الطبخ بالبخار من أفضل طرق الطهي التي تحقق اعلى استفادة من فوائد المغذيات، فكلما قل اتصال الخضروات بالماء كلما احتفظت بالفيتامينات والمعادن، ويُنصح بغلي الماء أولا، وأن يكون ارتفاعه 5 سم أو أكثر، وأن تكون هناك مساحة كافية لكل قطعة خضار ليصل إليها البخار، وأن تكون فترة الطهي أقصر ما يمكن.

القلي الخفيف

يُنصح بتقليل زمن الطهي لأقل وقت ممكن إذا جرى قليه في الزيت، مع التقليب باستمرار، ويساعد ذلك على احتفاظ الخضروات بمغذياتها.

الشوي والمايكرويف

في هذه الطريقة لا يجرى استخدام الماء، ويساعد ذلك على احتفاظ الخضروات بالفيتامينات، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن الطبخ داخل أفران المايكرويف أفضل من السلق في الماء لاحتفاظ الخضروات التالية بمضادات الأكسدة الشمندر (البنجر)، والهليون، والثوم، والبصل، والسبانخ.