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تفرض فترة الحظر الصحي في مصر، الجميع على عدم الخروج بالإضافة الى منع التجمعات للحفاظ على المسافة الاجتماعية الامنة للجميع لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19.
وهو ما طبقته الفنانة داليا مصطفى جيدا حتى أثناء احتفالها بعيد ميلادها، فقد شاركت جمهورها بصور من "احتفال على الضيق"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت داليا في الصور مرتدية بيجامة من اللون الأسود بشعر غير منسق بدون مكياج تماما، ووقفت وحيدة أمام التورتة التي طبعت عليها صورتها هي وزوجها الفنان شريف سلامة.
يذكر أن أخر أعمال داليا مصطفى هو مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".
كانت هذه تفاصيل خبر بالبيجامة ودون مكياج.. داليا مصطفى تحتفل بعيد ميلادها في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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