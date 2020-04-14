الامارات | لأول مرة على البشر..الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة على البشر..الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين وافقت على إجراء تجارب بشرية‭‭‭ ‬‬‬أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء العالم.

وذكرت وكالة "رويترز" ان اللقاحين طورتهما شركة "سينوفاك بايوتيك" ومقرها بكين ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة.

وكانت الصين قد حصلت في مارس الماضي على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة "كانسينو" للتكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصة هونج كونج، وذلك بعد أن قالت شركة مودرنا الأميركية لتطوير العقاقير إنها بدأت في إجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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