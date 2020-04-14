فساتين خطوبة باللون الأبيض لعروس الصيف

اختيار اللون الأبيض لفستان الخطوبة، من الأفكار الجريئة التي يمكن أن تعتمدها الصّبية، خاصة وأن الكثير من الفتيات يلجأن للفساتين الملونة، كإطلالة مختلفة عن فستان حفل الزفاف الذي يأتي بشكل أساسي بالأبيض، ولكن يمكنكِ دائمًا كسر القيود باعتماد الأبيض لحفل خطوبتكِ، وقد اخترنا لكِ أجمل موديلات فساتين خطوبة باللون الأبيض من أسبوع الموضة للأزياء الراقية.



الفستان الأبيض القصير من Celia Kritharioti

لفتنا هذا الموديل، للفستان الأبيض القصير، مع القصاصات على منطقة الكتف، وإطار الفستان، فخم ومميز، مناسب للصبايا قصيرات القامة، نسقيه مع صندل مفتوح باللون الأبيض، وتسريحة شعر مرفوعة للوراء، لتبرزي جمال القصّة للفستان.



الفستان الأبيض القصير من الأمام مع الكشكشة من Elie Saab

أما هذا الموديل للفستان القصير من الأمام، فهو مناسب لحفلات الخطوبة الكبيرة، مع الكشكشة التي تمنحكِ مظهرا أكثر أنوثة، والمصممة بطريقة طبقية، لكي تزيدكِ طولًا ورشاقة، مع حزام الخصر الذي يجعل الجسم يبدو كالساعة الرملية، وهو أكثر ما تبحث عنه الفتيات بهذا اليوم المهم.



الفستان الأبيض مع رسومات الورود من Valentino

من القصّات التي يمكن للصّبية بحفل خطوبتها، هي قصة السمكة، أو الميرماد، خاصة إن كنت من طويلات القامة، كهذا الموديل من Valentino، مع الموديل المنفوش، ورسومات الورود باللون الأسود، لإطلالة محايدة، ولافتة للأنظار.

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الفستان المنفوش مع حزام الخصر من Givenchy

إن كنتِ تفكرين باعتماد موديل منفوش، وجريء بالوقت نفسه، فإليكِ هذا التصميم من Givenchy، ملون بالورود، منفوش، ومن دون أكمام، مناسب للصّبية الممتلئة الأرداف، وصاحبة الخصر الصغير، لكي تبدي بالفعل كالملكة بحفل خطوبتكِ.

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