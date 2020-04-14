منها "الجدي".. مواليد 3 أبراج رغم قوتهم يفضلون سيطرة الآخرين عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل تودون معرفة ما يخبئه لك الحظ ؟.."لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم اليوم الأبراج التي بالرغم من قوتها إلا أنها تسمح للآخرين بالسيطرة والتحكم بها، وفقا لما ذكر موقع "Horoscope" المعني بعلم الأبراج والفلك.

برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

بالرغم من تميز أنثى "الجدي" بالكبرياء والطموح والنجاح في الحياة العملية والمهنية، إلا أنها تفضل وتستمتع بسيطرة الآخرين عليها.

أما رجل "الجدي" من صفاته الاستقلال بذاته، ورغم ذلك يعشق سيطرة الآخرين على حياته، نظرا لكونه مبالغ في مشاعره ويرفض أن يكون سببا في إحراج الآخرين.

برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

تتميز أنثى "العقرب" بالرقة والذكاء والطيبة والإخلاص الشديد، وتوافق على فرض الآخرين سيطرتهم عليها حتى لا تزعج الطرف الآخر.

ورغم قدرة رجل البرج على إقناع الآخرين، إلا أنه يفضل سيطرهم عليه؛ لقيامهم بتنفيذ مهامه ليشعر بالراحة والاسترخاء.

برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

تتميز أنثى "الثور" بقوة الشخصية والعناد الشديد، لكن عند فرض الآخرين السيطرة عليها، تقبل بسلاسة وترضى بسكوت تام.

كما يفضل رجل برج الثور فرض سيطرته وإرادته على الآخرين، وفي الوقت ذاته يرضى بفرض السيطرة عليه، لخوفه من انزعاج الآخرين منه.