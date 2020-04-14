كيف تبيع مهاراتك عبر الإنترنت؟.. أفكار مختلفة للعمل "أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

ما زال الجميع يجلس في المنزل بسبب الحجر الصحي، تجنبًا للتجمعات ونشر عدوى فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19".

فرض الحظر تسبب في خسارة عدد كبير من الناس لوظائفها، والبعض تعرض لتقليص مرتباتهم إلى النصف تقريبًا.

ولم يعد سوق العمل يعتمد على فقط على نظام المكاتب بل يمنكك العمل من أي مكان ما دمت تمتلك جهاز كمبيوتر أو موبايل متصل بالانترنت

يستعرض لكم الخليج 365 عدد الوظائف التي يمكنكم البدء فيها من خلال شبكة الإنترنت كما أوضح موقع "makingsenseofcents".

-المهارات

إذا كنت تتقن مهارة يديوية يمكنك تعليمها للناس من خلال إنشاء دروس تعليمية لها ونشرها على اليوتيوب، أو على مدونة خاصة بك تقوم بإنشاءها من خلال خدمة "بلوجر" المقدمة من جوجل.

لذلك إذا كنتِ تتقنين التفصيل أو حتى رسم الباترونات الخاصة بالملابس، يمكنك البدء في إنشاء دروس لتعليم من يبحث عن إتقان هذه المهنة، من الممكن أن تخصيص دروسك لنوع معين من الملابس، مثل ملابس الأطفال، أو النساء، أو الملابس الخاصة بالسهرة فقط.

-الرسم أيضًا مهارة أخرى في حال كنت تتقنها، يمكنك بدء تعليمها على الانترنت، والبحث عن أفكار جديدة يمكنك تنفيذها.

-الحلول المنزلية للمشاكل اليومية في المطبخ أو الملابس وغير ذلك، إذا كنت من القادرين على إيجاد حلول سهلة وسريعة، فيمكنك نشرها على الانترنت أمام الجمهور للاستفادة منها.

-يمكنك أيضًا البدء في دروس طبخ من داخل منزلك، لا تحتاج إلى كاميرا احترافية لتنفيذ الفيديو، بل موبايل بكاميرا جيدة وأن تتعلم طريقة ضبط الصورة.

- إن كنت تتقن لغة ثانية غير لغتك الأصلية، فتستطيع بدء دروس لتعليمها من خلال اليوتيوب أيضًا فهناك الآلاف من الراغبين في تعلم لغة ثانية.

- بيع المهارات

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لا يمكنك الاكتفاء فقد بنشر الدروس وتعليمها، ولكن يمكنك تفنيذ منتجاتك وبيعها لمن يريد.

فيمكنك بيع وجباتك وتحويل مطبخك لمطعم صغير، أو بيع الملابس التي تفصلها، وكذلك الصور التي تصممها وتعرضها على الشركات المتخصصة أو الأفراد الراغبين في الاعلان عن منتجاتهم بشكل جديد، أو البدء في بيع خدماتك في الترجمة من لغة إلى أخرى.

- مبيعات

إن كانت مهاراتك هي القدرة على الإقناع والحديث إلى الناس، فيمكنك التسجيل على المواقع المتخصصة في بيع المنتجات والتي تقدم خدمة العمل معهم كبائع.

حينها يمكنك الترويج لمنتاجاتهم وإقناع العملاء للشراء مقابل الحصول على نسبة معينة يحددها لك الموقع.

- المحاسبة

إذا كنت تجيد محاسبة الشركات، اعرض خدماتك عليهم وابدأ عملك في مجال المحاسبة من المنزل، فلم يعد المجال يعتمد على الورقة والقلم بل البرامج المتخصصة التي يمكن تشغليها من أي مكان

-ديكورات

إن كنت تجيد الرسم، وتستطيع العمل على برامج رسم الديكورات الداخلية أو الخارجية للمنشآت، راسل الشركات المختصة أو استخدم المواقع المتخصصة في هذا المجال واعرض أعمالك عليهم للربح من كل شخص يشتري التصميم منك.

-يويتيوب

يعتبر اليوتيوب سوف كبير مفتوح أمام الجميع، فيمكنك تسجيل يومياتك، أو صناعة فيديوهات ترفيهية، أو تعليمية، أو حتى تعليم الناس شيء جديد (هناك قنوات متخصصة في الترتيب والتنظيم فقط).

فكر جيدًا في شيء تتقنه، ويمكنك تقديمه أمام الجمهور، وابدأ وظيفة جديدة ومختلفة، لزيادة دخلك.