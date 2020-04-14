ما أسباب فقدان حاسة التذوق لدى المسنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد فقدان حاسة التذوق من الأعراض الشائعة لدى المسنين. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح الدكتور توماس هوميل أن فقدان حاسة التذوق في الكِبر يعد أمرا طبيعيا، وذلك لتراجع عدد براعم التذوق في اللسان والتغيرات الطارئة على مستقبلات التذوق مع التقدم في العمر.

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وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة أن فقدان حاسة التذوق في الكِبر يمهد الطريق لفقدان الشهية، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بسوء التغذية.

ولتجنب ذلك ينبغي تنشيط حاسة التذوق لدى كبار السن من خلال إضافة التوابل للطعام، مع الاهتمام بصحة ونظافة الفم والأسنان، فضلا عن الإقلاع عن التدخين والخمر.

ومن ناحية أخرى أشار هوميل إلى أن فقدان حاسة التذوق في الكِبر قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل المنومات والأدوية النفسية ومثبطات ACE المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم. لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من ذلك وبحث إمكانية استبدال الدواء.