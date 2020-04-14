احذر.. لا تذهب إلى الأسواق أو تستقل المترو في هذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا غنى عن الذهاب إلى الأسواق لشراء ما يكفي من مستلزمات المنزل والاحتياجات الأساسية للقدرة على المعيشة، لكن في ظل تفشي فيروس كورونا يبدوا الأمر صعبًا ويحمل بعض المخاطر الصحية.

كما يلجأ كثيرون لاستقلال المترو الذي يستقبل مليون راكب يوميا بعد أزمة كورونا "كوفيد 19" حسبما صرّح سابقًا الفريق كامل الوزير وزير النقل، فضلًا عن المواصلا العامة التي قد تحمل خطر الإصابة بالفيروس؛ فمتى يجب تجنب ذلك أو الذهاب إلى الأسواق؟ وما الواجب فعله؟

نقدم لكم بعض الحالات التي لا يجب فيها الذهاب إلى الأسواق أو استقلال المواصلات العامة، حفاظًا على الصحة ووقايةً من نقل الفيروس، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في إرشاداتها وتوصياتها وهي كالتالي:

- إذا كنت مسنا أو تعاني من مرض مزمن، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري، لأنك أكثر عرضة من غيرك، بإصابة بالفيروس، لذا عليك التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- حال كانت الأسواق مزدحمة، لأنه يُمكن أن يُصاب الشخص بالمرض إذا تواجد في حيز 1 متر من الشخص المصاب بـ"كورونا"، لذا يجب بأن تبقى على مسافة 1 متر على الأقل من الآخرين

- حال عدم تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من الأسواق أو السوبر ماركت، أو نسيان المعقم في المنزل، لأن يدك تلمس الأسطح التي قد تكون ملوثة، لذا يجب تطهيرها باستمرار أثناء التسوق.

- إذا كنت لم تستطع تجنب لمس العينين والأنف والفم، لأنك بالتأكيد ستلمس المنتجات التي تشتريها أو مختلف الأسطح وربما تكون ملوثة، ما قد تنقل الفيروس.

- إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، لأن هذه الحال تكون مناعتك ضعيفة للغاية، لذا لزم عليك البقاء في المنزل وطلب الرعاية الصحية.

أما في المواصلات العامة والمترو:

- عند جلوسك إلى جوار شخص مصاب بالسعال، على مسافة متر، أنت في خطر الإصابة بالعدوى، ويجب عليك الابتعاد أكثر من متر عنه.

- عندما تلمس مقابض الأبواب والأزرار والتذاكر والأبواب وما إلى ذلك، ولا تأخذ معك معقدم اليدين وتلمس أنفك أو فمك أو عينيك.

وماذا أفعل في غير هذه الحالات؟

إليك مجموعة من الخطوات المهمة للتسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا:

- احذر لمس وجهك أثناء التسوق.

- ارتداء أقنعة واقية وقفازات تستخدم لمرة واحدة وفقط.

- التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

- حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

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- ادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.

- امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.

- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.

- احرص على غسل الخضار والفواكه جيدا.

- التخلص من الأكياس البلاستيكية والورقية.

وإذا كنت ستتنقل التنقل بالمواصلات العامة، فاتبع هذه النصائح وفق ما قدّم مركز مكافحة الفيروسات والأوبئة بجيانغسو - الصين، بالتعاون من دار نشر العنقاء التعليمية بجيانغسو:

- حاول استخدام المواصلات العامة بأقل صورة ممكنة.

- إذا كانت المسافة قصيرة فإنه يُفضل المشي أو ركوب الدراجة.

- إذا كنت مضطرًا إلى ركوب المواصلات، تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، وتجنب لمس الأسطح والأشياء في الحافلة.

- تجنب لمس الفم والعين والأنف بيديك.

- احفظ مسافة 1 متر على الأقل بينك وبين الآخرين أو على الأقل افتح نوافذ الحافة كلما كان ذلك ممكنًا.

- الابتعاد عن أي شخص يسعل أو يعطس بالقرب منك لمسافة لا تقل عن متر واحد.

- امش قدر الامكان لتقليل عدد المواصلات العامة التي تستقلها

- نظف يديك باستمرار إذا لمست أي جزء في الاتوبيس.

ما الواجب فعله إذا ركبت سيارة أجرة "تاكسي" أو "توك توك":

- تذكر أن ترتدي الكمامة الطبية، واجلس في المقعد الخلفي، واحفظ مسافة مناسبة بينك وبين السائق.

- افتح النوافذ طوال الرحلة، ولو فتح السائق التكييف، ذكّره بتشغيل وضع المروحة.

- تجنب ركوب السيارة أو التوك توك من زبائن آخرين، حيث يرتفع احتمال الإصابة بالعدوى.