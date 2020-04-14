الامارات | بالصور.. في البحرين..وحدة عناية مركزة للمصابين ب"كورونا" في موقف للسيارات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت البحرين وحدة عناية مركزة تضم 130 سريرا في موقف للسيارات في المنامة، على أن تُستخدم لمعالجة المصابين بفيروس "كوفيد-"19 في حال ازدادت الحالات التي تحتاج للعناية بشكل كبير.

وسجّلت البحرين التي يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة، اصابة 1522 شخصا بفيروس كورونا المستجد تماثل منهم 645 للشفاء بينما توفي سبعة أشخاص.

وهناك حاليا 3 حالات فقط من مصابي فيروس كورونا في العناية المركزة في مستشفيات المملكة.

وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة مسؤول الخدمات الطبية الملكية للصحافيين في موقع وحدة العناية "انها خطوة احترازية في المستقبل لو حدثت أي تطورات في مرض كورونا".

وتابع "استطعنا في زمن قياسي وهو سبعة أيام إنشاء هذه الوحدة بطاقة 130 سريرا، لقد عملنا ليل نهار"، مضيفا "اعتقد انها المرة الاولى التي يتم فيها تجهيز وحدة مماثلة" في الخليج.

وبُنيت الوحدة بالتعاون بين وزارة الدفاع وجهات حكومية أخرى، ووُضعت الأسرّة جنبا إلى جنب في ثلاثة صفوف متقابلة، بينما كان ممرضون وممرضات يعاينون التجهيزات من المعدات الطبية إلى أجهزة التنفس.

واتّخذت السلطات البحرينية إجراءات لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد بينها الحد من التنقل وتعليق رحلات الطيران، لكنها بدأت نهاية الاسبوع الماضي تخفيف القيود عبر السماح لبعض المحال في مراكز تجارية بفتح أبوابها.

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