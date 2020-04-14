الامارات | وفاة الفنان العماني سعود الدرمكي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان العماني سعود الدرمكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم الفنان العماني سعود بن سالم الدرمكي، عن عمر يناهز الـ70 عاماً؛ بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.

يعد الدرمكي أحد أبرز الممثلين ومؤسسي الحركة الفنية في السلطنة، حيث شارك في الكثير من الاعمال الدرامية من بينها "آباء وأبناء" و"سعيد وسعيدة" و"الشايب خلف" و"الشطرنج" و"جمعة في مهب الريح" و"الجيران" و"صيف حار" و"عايش زمانه" و"أبومنازل طالع ونازل".



وعم الحزن بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد الإعلان عن رحيل الدرمكي، وهو الذي كان أيقونة التلفزيون والدراما العمانية.