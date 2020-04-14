"تعبت من الجثث".. ممرضة تنهار من البكاء بسبب عملها في مواجهة كورونا

انهمرت دموعها بشدة، دون أن تستطع السيطرة عليها، خلال حديثها عن فيروس كورونا المستجد، الذي تحاربه الممرضة الأمريكية دنيل شمول يوميا، وسط نجاحه في إصابة مئات الآلاف بالولايات المتحدة، وحصد أرواح الكثيرين.

"أنا متعبة من الركض بين الغرف باستمرار، أرى المريض يموت أمام عيني، بات عملي الانتقال بين الغرف ورؤية الجثث، لقد تعبت حقا من نقل أخبار سيئة لأهالي المصابين".. بتلك الكلمات تبدأ "شمول" حديثها عن مأساتها، في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، معربة عن ضجرها من الضغوط النفسية التي تتعرض لها مع زملائها الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، في ظل عملهم لمدة 15 ساعة يوميا.

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رؤية الموتى والعمل لساعات طويلة لم يكن وحدهما اللذان يحزنان الممرضة الأمريكية، حيث أنها تشعر بالوحدة، في ظل عدم توافر أشخاص تتحدث إليه، وامتناعها عن الحديث مع والدتها وأخواتها، حتى لا تزيد من قلقهم عليها، خاصة أن أمها رفضت انتقالها إلى نيويورك للعمل بالتزامن مع تلك الجائحة العالمية.

الممرضة الباكية استمرت في الحديث عما يؤلمها، قائلة: "أرى مرضى على الأرض، ورائحة الكحول وأدوات التعقيم تحيطنا بشكل مزعج، صيحات المرضى المؤلمة الأكثر وضوحا في المكان، لا وقت للبكاء والحزن نحن نعيش كل دقيقة حدث جديد".