بالرقص فقط.. غادة عبدالرازق تنضم لعالم الـ"تيك توك"

قررت الفنانة غادة عبدالرازق، الانضمام لتطبيق الـ"تيك توك" الشهير، كباقي نظيراتها من الفنانات، اللاتي لجأن له خلال فترة الحجر المنزلي.

ونشرت غادة مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص على الأغنية الخليجية "ممكن سؤال" للفنان ياسر عبدالوهاب.

ولم تحرك الفنانة شفاها مع الأغنية، كما يحدث من مستخدمي التطبيق، فقط اكتفت بالرقص، وإيماءات الوجه، حيث تخطى المقطع الـ40 ألف مشاهدة.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق، تشارك في رمضان القادم 2020، بمسلسل "سلطانة المعز"، ويشاركها محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي،و محمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي.