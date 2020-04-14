صور.. ريا أبي راشد تخفي وجه ابنتها في ظهور عائلي: نحضن بعضنا طول اليوم

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها، بصورة لها بصحبة ابنتها وزوجها، خلال تواجدهم في المنزل بالعاصمة البريطانية لندن، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت الصورة العائلية، ظهورهم بأزياء صيفية متعددة الألوان، فيما أطلت الإعلامية بدون مكياج، فضلا عن إخفاء ملامح طفلتها، من خلال وضع دمية متوسطة الحجم بالقرب من وجهها.

وعلقت "ريا" على المادة المصورة باللغة الإنجليزية، قائلة: "نحضن بعضنا طوال اليوم.. أحبهم جميعا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ60 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أجمل مذيعة في الوطن العربي"، و"نحن نحبك أيضا ريا"، و"أتمنى السعادة الدائمة لأسرتك".

Advertisements

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، شاركت ريا، متابعيها، عبر "إنستجرام"، صورتها مع طفلتها الصغيرة "لولا" التي كانت حريصة على إخفاء ملامح وجهها، أثناء مشاركتها في إحدى فعاليات تنظيف الشوارع، على هامش المظاهرات اللبنانية، معلقة عليها: "مشاركة صغيرة جدا ‏اليوم في وقت غير عادي في بيروت".