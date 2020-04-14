يميل اليوتيوبر والطبيب علي غزلان، إلى المشاركة في الترندات، خاصة في ظل العلاقة التي لا تزال غامضة وتجمعه بالفنانة منة عرفة.
وشارك غزلان جمهوره ومتابعيه بصورة رومانسية برفقة الفنانة منة عرفة، وهما يجريان بتلقائية وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب غزلان في تعليقه على الصورة my mine، وهو المصطلح الذي لاقى سخرية في الفترة الأخيرة حينما وصفت به مستخدمة "تيك توك" الشهيرة حنين حسام إحدى صديقاتها.
يذكر أن غزلان تجمعة علاقة بمنة عرفة لم يفصحا عن طبيعتها بعد، ولكنهما دائما ما يظهران مع بعضهما البعض سواء على السوشيال ميديا أو في المناسبات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر "ماسك إيديها".. علي غزلان يداعب منة عرفة في ظهور جديد: my mine لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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