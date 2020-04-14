بعد نجاته من كورونا.. مهند يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أظهرت التحاليل التي أجراها الممثل التركي كيفانش تاتليتوج، سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد الكسبب لكوفيد 19.

فقد كان كيفانش عازلا لنفسه وزوجته في بيت بغابات قرب العاصمة التركية إسطنبول ،قبل أن يشعر الممثل التركي المعروف باسم مهند بارتفاع في درجة الحرارة وإعياء ليقرر الخضوع للاختبارات.

وذهب مهند للمستشفى وأجرى تحليل كورونا حيث كانت النتائج سلبية، ويتبين أنه مصاب بالتهاب رئوي محدود، ومن المقرر أن يخضع لبروتوكول علاج وفق لتحاليل آخرى، وكتب ذلك في عدة تغريدات عبر "تويتر".

ويبدو أن فرحة كيفانش جعلته يحتفل بعيد ميلاد زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، حيث نشر لهما صورة رومانسية عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وكتب كيفانش في تعليقه على الصورة، "حبيبتي كل سنة وأنتي طيبة، شكرا لأنك أنت.. بحبك".

وتفاعل معه الجمهور عبر تسجيل الإعجاب، وكتابة التعليقات الهنئة لزوجته بعيد ميلادها.

يذكر أن كيفانش اشتهر في الوطن العربي باسم "مهند"، على خليفة دوره الذي المسلسل التركي "العشق الممنوع".