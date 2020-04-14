الامارات | رواية الديوان الإسبرطي تفوز بالبوكر العربية.. «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن رواية الديوان الإسبرطي تفوز بالبوكر العربية.. «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت رواية الديوان الإسبرطي للكاتب الجزائري عبدالوهاب عيساوي بالجائزة العالمية للرواية العربية 2020 (البوكر) في دورتها الـ13، وفق ما أعلن رئيس لجنة تحكيم الجائزة هذا العام محسن الموسوي عبر بث مصور «عن بُعد»، وذلك بعد إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يقام اليوم في العاصمة الإماراتية، بسبب الإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كوروناالمستجد.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الجائزة التي يكرم فيها الفائز «إلكترونياً»، وسيحصل عيساوي على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية.

وأوضح الموسوي، أن الرواية الصادرة عن دار ميم، تتميز بجودة أسلوبية عالية وتعددية صوتية تتيح للقارئ أن يتمعن في تاريخ احتلال الجزائر روائياً ومن خلاله تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة، كل ذلك برؤى متقاطعة ومصالح متباينة تجسدها الشخصيات، مضيفاً أن الرواية تمثل دعوة للقارئ إلى فهم ملابسات الاحتلال وكيف تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة ومتنامية لمواجهته. وتابع: «هذه الرواية بنظامها السردي التاريخي العميق لا تسكن الماضي بل تجعل القارئ يطل على الراهن القائم ويسائله».

يشار إلى أن الروايات الخمس الأخرى التي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية هذا العام هي: «حطب سراييفو» للجزائري سعيد خطيبي، و«ملك الهند» للبناني جبور الدويهي، و«الحي الروسي» للسوري خليل الرز، و«فردقان» للمصري يوسف زيدان، و«التانكي» للعراقية عالية ممدوح.