الامارات | فرقة كورية شهيرة تغني بالعربي: تشجعوا يمكننا هزم "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كورية شهيرة تغني بالعربي: تشجعوا يمكننا هزم "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت فرقة غناء الكورية الشهيرة "بي أي جي"أغنية باللغة العربية مستوحاة من فيروس كورونا، بهدف تمكين وتشجيع مرضى "كوفيد 19".

وقام نجوم الفرقة بتنفيذ مقطع غنائي باللغة العربية يتحدثون فيه عن ضرورة مواجهة فيروس كورونا وعلاجه.

الأغنية التي نشرتها الفرقة على صفحتها الرسمية في "يوتيوب"، عبارة عن مقطع فيديو من 35 ثانية فقط، حاز على أكثر من مليون مشاهدة في وقت قصير. وبالرغم من الكلمات البسيطة جدا التي تضمنتها الأغنية، إلا أنها نالت إعجاب المتابعين وحصلت على استحسانهم بسبب الحالة التي يمر بها العالم وتفشي فيروس كورونا.

وتبدأ الأغنية بالكلمات التالية: "تشجعوا تشجعوا وإن كان صعب.. يمكن هزمه.. دنيا بدون كورونا.. سوف تعود".

وكانت الفرقة قد نشرت في وقت سابق أغان باللغة العربية حازت على إعجاب المشاهدين في الشرق الأوسط. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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