رغم الحجر والتباعد.. إصابة سيدة أمريكية بـ"كورونا" تثير التساؤلات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أثارت إصابة سيدة أمريكية بفيروس كورنا المستجد، رغم أنها اتبعت قواعد التباعد الاجتماعي وبقيت في منزلها لمدة 3 أسابيع، التساؤلات عن كيفية وصول المرض إليها.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن السيدة التي تدعى راشيل برومرت، أخضعت مؤخرا لفحص فيروس كورونا، حيث كانت النتيجة إيجابية.

وقالت راشيل التي تعيش في ولاية نورث كارولاينا، إنها لم تغادر منزلها منذ منتصف مارس الماضي، عندما ذهبت إلى الصيدلية لشراء دواء، مؤكدة أنها تطبق قواعد التباعد الاجتماعي حتى مع أفراد عائلتها، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

لكن "شيئا ما" أدى إلى إصابة السيدة الأميريكية بالفيروس، وهذا "الشيء" قيد البحث والتحري حاليا.

وكانت راشيل مرعوبة من الإصابة بالفيروس، خاصة عندما سمعت عن أجهزة التنفس الاصطناعي التي يوضع عليها المرضى.

وبعد ظهور نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، عزلت راشيل نفسها في غرفة منفصلة بالمنزل بعيدا عن أفراد أسرتها، بمن فيهم زوجها.

Advertisements

اقرأ أيضا:هل تتكون مناعة مدى الحياة عند الإصابة بفيروس كورونا؟

وتشتبه راشيل في أنها أصيب بكورونا نتيجة لمسها كيس متجر البقالة الذي وضع على عتبة منزلها. ومما يؤكد شكوكها أن المرأة التي جلبت الكيس مصابة هي الأخرى بالفيروس.

وقالت: "كنت أعتقد أنني أفعل كل شيء بالشكل الصحيح (لتفادي كورونا). بالكاد كان لدي اتصال بالآخرين. لم ألمسها (المرأة التي توزع أغراض البقالة)"

لكنها أضافت أنها لم تكن ترتدي قفازات عندما أدخلت أكياس البقالة إلى منزلها.

وعانت السيدة الأمريكية من أعراض "كوفيد 19"، بما في ذلك الحمى والسعال وفقدان القدرة على الشم، وقالت: "لم يسبق أن اختبرت شيئا من مثل هذا القبيل".

اقرأ أيضا:إحنا أقوى من كورونا