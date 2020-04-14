"بلاش أكل من بره".. 4 طرق شهية لعمل القلقاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، نقدم لكم في سلسلة يومية، مجموعة من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها بسهولة.

واليوم نقدم لكم 4 طرق مختلفة لتحضير القلقاس الذي يعد أحد أهم الخضراوات التي يعشقها البعض على السفرة، كونه من أحلى وأحب الأكلات، وأيضًا لاحتوائه على الكثير من الألياف التي تحمي من الأمراض.

1- القلقاس بالخضرة والسلق:

- المكونات:

- قلقاس.

- سلق.

- كزبرة خضرا.

- شوربة.

- الطريقة:

- تقطيع حزمة من السلق والكزبرة الخضراء في الخلاط.

- حلة بها شوربة وعليها كوب ماء للتخفيف، ونضع القلقاس ليسلق على النار.

- صفيى السلق والكزبرة بمصفاه ونضعها في طاسة على النار وبها ثوم، ومعلقة سمن ونحمرهم إلى أن يتغير لون الثوم إلى اللون الذهبي.

- نضع الطشة على القلقاس أثناء سلقه ونقلب جيداً.

2- قلقاس بالكزبرة الخضراء

- المقادير

- قلقاس.

- كزبرة خضرا.

- 5 فصوص ثوم.

- شوربة.

- سمن.

- الطريقة:

- نسلق القلقاس في الشوربة

الطشة عبارة عن كزبرة خضراء مقطعة قطع صغيرة و5 فصوص ثوم مفروم ومعلقتين سمنة ونحمر الكزبرة والثوم في السمنة إلى أن يتحول لون الثوم إلى الذهبي، وتطحن جيداً ثم تضاف لشوربة القلقاس.

3- قلقاس بالتقلية (الطماطم) على طريقة الشيف شربيني:

- المقادير:

- لحم مكعبات.

- قلقاس مقشر ومقطع مكعبات.

- بصل.

- طماطم.

- جزر.

- كرفس.

- كزبرة خضراء.

- شوربة.

- زبدة.

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- حبهان.

- ورق لورى.

- ملح.

- فلفل أسود.

- عصير ليمون.

- 4 فصوص ثوم.

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- الطريقة:

- ضعي حلّة بها ماء على النار حتى تصل إلى درجة الغليان.

- نقطع الكرفس والبصل والثوم ونضربهم في الكبة، ثم نضيفهم إلى الماء.

- نضع الجزرة مقطعة أربع أرباع في الماء المغلي.

- نقطع اللحمة قطع مكعبات صغيرة ونضعها في الماء المغلي على النار ونتركها تتسلق.

- نقطع الطماطم ونبشرها ونترك القشرة.

- التقلية:

- تقطيع البصلة و3 فصوص ثوم ونفرمهم في الكبة.

- إحضار طاسة بها معلقتين زيت ونحمر به البصل والثوم إلى أن يتحول لونهم للون الذهبي ثم نضيف الطماطم المبشورة ونقلب

- نضع القلقاس في حلة الشوربة ثم نضيف عصير الليمون ونقلب ثم نضيف التقلية.

- نحضر كزبرة خضراء ونقطعها ونفرمها جيداً ثم نحضر طاسة بها معلقتين زبدة ونحمرها ونقلب، ثم نضيفها إلى حلة القلقاس ونقلب جيداً، ونضيف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

4- صنية القلقاس:

المقادير:

- قلقاس شرائح.

- بصل.

- زبدة.

- ملح.

- فلفل

- ثوم

- طماطم

التحضير:

- نقشر القلقاس ويقطع دوائر "طرنشات" بشرط أن يكون متساويًا.

- نحضر طاسة على النار وبها معلقتين سمنة أو زيت ونشوح البصل والثوم ليصل إلى اللون الذهبي.

- نضيف الملح والفلفل حسب الرغبة.

- نرص شرائح القلقاس في الصنية فوق البصل والثوم المتشوح.

- نضيف صلصة الطماطم على القلقاس ونتركه يغلي على النار لمدة 10 دقائق.

- نرفع الصينية من على النار ثم نضعها في الفرن.

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