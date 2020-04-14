شاركت الفنانة سمية الخشاب، في الهاشتاج الذي تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهو "حط صورتك وأنت صغير".
ونشرت سمية الخشاب صورة من طفولتها بالأبيض والأسود، حيث لم تتغير ملامحها كثيرا ونشرتها مع صورة أخرى في الوقت الحالي.
وظهرت الصغيرة بفيونكة على شعرها ولم يتعد عمرها 5 سنوات، وكانت تبدو بريئة للغاية.
وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات وإعادة المشاركة، كما أن آخر أعمالها كان أغنية عربية أنا.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 5 سنوات.. سمية الخشاب تشارك في تحدي "حط صورتك وأنت صغير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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