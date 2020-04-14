قبل تجديد عقده مع الزمالك.. محمود علاء ينتظر مولوده الثاني "وش السعد"

أعلنت إيمان عادل زوجة مدافع الفريق الأول، لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود علاء، عن انتظارهما لاستقبال مولودهما الثاني.

وجاء ذلك بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تعبيرية لسيدة حامل، مُرفقة بآية قرآنية: "حملته أمه وهنًا على وهن"، مُعلقة: "يارب هون".

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الجدير بالذكر إن "علاء" متزوج من 2016، ولديه طفلة واحدة.

محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك

وكان كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مؤخرا، عن أن إدارة القلعة البيضاء استقرت على تجديد العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق بمجرد عودة النشاط الرياضي في مصر، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، على أن علاء وقع بالفعل على تمديد تعاقده مع الزمالك، لكن حدث تأخير في بعض الأمور الخاصة بكتابة العقد بسبب كثرة المباريات قبل فترة توقف الدوري.