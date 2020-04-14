"أحس أني تحررت".. فنانة كويتية تحلق شعرها خلال الحظر المنزلي

"يا جماعه شعور ولا أروع .. أحس أني تحررت من شيء وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف أحد "، هكذا شاركت الفنانة الكويتية فرح الصراف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهي تحلق شعرها بأكمله.
وأشارت الفنانة خلال تغريدتها، "خطوه جريئه بس مريحة و راح يطول مابي دراما".
وأكدت أن الخطوة التي تخشاها نساء كثيرات، لم تتسبب لها بذاك الشعور المروع، مبينة أن المسألة غاية في البساطة خاصة أن الشعر يطول مجددا، داعية النساء للقيام بتجربة مماثلة.
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