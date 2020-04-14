شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، خلال ممارسة الرياضة على أنغام موسيقى أجنبية.
وظهرت يوسف بأزياء رياضية فاتحة اللون، تتضمن بنطلون رمادي ضيق، و"توب" أبيض بدون أكمام، معلقة: "صباح الخير والنشاط والطاقه الإيجابية.. تعالوا نرجع لأيام الطفولة".
وتابعت: "من أحلى الحاجات اللي كانت موجودة فيها هي هولا هوب، رياضة سهله وبسيطه بتساعدنا على الحفاظ على رشاقتنا"، مطالبة متابعيها بممارسة لمدة 30 دقيقة صباح كل يوم.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ50 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "دوختينا معاكي على الصبح"، و"مكنتش بعرف ألعبها وأنا صغيرة هلبعها دلوقتي"، و"صباح الرشاقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "يلا نلعب هولا هوب".. رانيا يوسف تدعو جمهورها لممارسة "رياضة الطفولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.