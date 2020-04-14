"يلا نلعب هولا هوب".. رانيا يوسف تدعو جمهورها لممارسة "رياضة الطفولة"

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، خلال ممارسة الرياضة على أنغام موسيقى أجنبية.

وظهرت يوسف بأزياء رياضية فاتحة اللون، تتضمن بنطلون رمادي ضيق، و"توب" أبيض بدون أكمام، معلقة: "صباح الخير والنشاط والطاقه الإيجابية.. تعالوا نرجع لأيام الطفولة".

وتابعت: "من أحلى الحاجات اللي كانت موجودة فيها هي هولا هوب، رياضة سهله وبسيطه بتساعدنا على الحفاظ على رشاقتنا"، مطالبة متابعيها بممارسة لمدة 30 دقيقة صباح كل يوم.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ50 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "دوختينا معاكي على الصبح"، و"مكنتش بعرف ألعبها وأنا صغيرة هلبعها دلوقتي"، و"صباح الرشاقة".