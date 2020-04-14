الامارات | «منصور» الإماراتي يجتذب نصف مليار مشاهدة على «يوتيوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «منصور» الإماراتي يجتذب نصف مليار مشاهدة على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة بداية للإعلام، المؤسسة المسؤولة عن مسلسل الرسوم المتحركة الإماراتي «منصور»، إن قناة المسلسل على «يوتيوب» شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد المشتركين، إذ تجاوز المليون مشترك، فيما بلغت المشاهدات منذ إطلاق القناة أكثر من 500 مليون.

وأكدت رئيس مجلس إدارة المؤسسة مريم عيد المهيري «سنواصل العمل من أجل إنتاج محتوى إبداعي يتوافق مع القيم والمبادئ التي نريد أن نزرعها في نفوس أطفالنا، ويراعي التطور السريع الذي تشهده جميع مسارات الحياة».

ويستهدف المسلسل، حسب بيان لمؤسسة بداية، الأطفال بين سن السادسة والتاسعة، ويهتم بتعزيز منظومة من القيم التربوية من بينها أهمية العائلة، واحترام التنوع الثقافي، والتفكير الإبداعي، والابتكار، والاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا من أجل خير البشرية، عبر أبطاله: منصور وعبيد وسالم.

