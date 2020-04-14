أجمل إطلالات نجمة "لا كاسا دي بابيل" أورسولا كوربيرو

تحوّلت أورسولا كوربيرو Úrsula Corberó في السنوات الماضية، من مجرّد ممثلة ناجحة في إسبانيا إلى نجمة عالمية حققت شهرة كبيرة من خلال شخصية "طوكيو" في المسلسل الضخم على نتفلكس Netflix، La Casa de Papel أو المعروف باللغة الإنكليزية Money Heist.شهرة أورسولا لم تقتصر فقط على مجال التمثيل، بل فرضت نفسها بقوة في عالم الموضة والأزياء، خصوصاً بعد أن أصبحت سفيرة لماركة Bvlgari. كما إرتبط إسمها بأهم الماركات العالمية مثل شانيل، أوسكار دي لا رنتا، سان لوران، نينا ريتشي وغيرها، واليوم جمعنا لكم اجمل اطلالات أورسولا كوربيرو.سواء على صفحتها على إنستقرام التي يتابعها من خلالها 16.5 مليون شخص، أو في المناسبات التي تشارك فيها، تخطف أورسولا الأنظار بأناقتها وإطلالاتها التي تجمع الجرأة والعصرية والأناقة.

فساتين ساحرة على السجادة الحمراء

أطلت أورسولا في مهرجان كان السينمائي في العام 2018 للمشاركة في العرض الأول لفيلم "Everyone knows"، وقد تألقت بفستان أسود ساحر من تصميم Diane von Furstenberg تميّز بالشراريب التي زيّنت تنورته. باللون الأسود أيضاً، أطلت بفستان تميّز بقماشه اللامع مع الياقة العالية والحزام العريض من توقيع Nina Ricci، وآخر تألقت به على السجادة الحمراء من تصميم دار Oscar de la Renta.

الشق الجانبي زيّن عدداً من الفساتين التي تألقت بها كوربيرو، والتي حملت توقيع المصممة Teresa Helbig، من الفستان الأحمر المخمليّ إلى الفستان الذهبي المزيّن بالطبعات، الأمر الذي يظهر الجانب الجريء في أسلوب أورسولا.لا تقتصر إطلالات أورسولا على الفساتين خصوصاً على السجادة الحمراء، إذ تنجح بأن تتألق بلوك البدلة. ومن أجمل إطلالاتها، إختيارها بدلة باللونين الأبيض والأسود من شانيل نسّقت تحتها كروب توب قصير وجزمة باللون الأحمر. وفي إطلالة كلاسيكية أكثر أطلت بلوك التكسيدو من ماركة Dsquared2.

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