صيحة "الدنيم الريترو" اجتاحت المدرجات واحتضنتها النجمات

بعد أن اجتاح اتجاه بنطلون الجينز الواسع "flared jeans" عروض المدرجات لموسم ربيع وصيف 2020 لأشهر العلامات التجارية أمثال سيلين ومارك جاكوبس ومايكل كورس في سبتمبر الماضي، توقعنا أن تلقى هذه الصيحة إقبالًا من عشاق الموضة، لأن صورته الظلية القديمة المستوحاة من السبعينيات تبدو منعشة وحديثة بشكل لا يمكن إنكاره على الرغم من أنها ليست جديدة تمامًا.

ومنذ بداية عام 2020، بدأ المشاهير باحتضان صيحة الدنيم الفينتاج بطرق مختلفة، وفيما يلي نسلط الضوء على 5 تنسيقات بسيطة و مختلفة لهذا البنطلون من وحي أشهر النجمات، من كاتي هولمز إلى كيت بوسورث وكايا جربر، مكونة من قطع أساسية من المحتمل أن تكون بالفعل في خزانتك.

كيت بوسورث

باعتباره من الاتجاهات الرئيسية في فترة السبعينيات، اعتمدت الممثلة إطلالة كاملة بأسلوب الريترو ونسقت بنطلونها الواسع مع سترة من جلد الغزال مزينة بالأهداب وقميص تانك أبيض وأحذية بوت الكاحل بالكعب العالي وحزام جلدي مطابق.

كايا جربر

كايا هي الأخرى من عشاق هذا النمط الكلاسيكي من الجينز، وقد ارتدته في مناسبات مختلفة، وفي أحدث ظهور لها نسقته مع سترة بلايزر رسمية وقميص بياقة مدورة وزوج من البوت الجلدي بالمقدمة المربعة.

إيزا غونزاليس

ماذا عن إطلالة كاملة من الدنيم المزدوج؟ على طريقة الممثلة المكسيكية إيزا غونزاليس، يمكنك اعتماد البدلة الرسمية الكندية المكونة من بنطلون جينز واسع وقميص مطابق بأزرار أمامية للحصول على إطلالة أنيقة وجذابة.

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كاتي هولمز

يمكنك أيضًا احتضان أبرز القطع الأساسية في خزانة ملابسك للحصول على مظهر بسيط وأنيق على غرار النجمة كاتي هولمز معطف ترانش كلاسيكي، بنطلون جينز أزرق واسع، وأحذية بوت الكاحل السوداء تمنحك إطلالة مثالية.

كارلي كلوس

في حين أن أحذية بوت الكاحل هي خيار الأحذية الآمن والمثالي للتنسيق مع الجينز الواسع، إلا أن العارضة الفاشنيستا كارلي كلوس تفضل إطلالة أكثر تميزا وجرأة، لذلك قامت بتنسيقه مع أحذية الباليه وتوب أسود وسترة بلايزر أنيقة.

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