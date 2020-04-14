صور.. شيري عادل في جلسة تصوير بفستان أحمر: ابتسم

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خضعت الفنانة شيري عادل لجلسة تصوير جديدة، وشاركت الصور مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت شيري عدة صور شاركتها من جلسة التصوير واحدة منها ما نشرتها عبر خاصية "ستوري"، والأخرى كتبت في تعليقها عليها، "ابتسم.. ده المفتاح الذي يليق بكل القلوب المقفولة".
وظهرت شيري عادل مرتدية فستان من اللون الأحمر بروتال، طويل وبأكمام الفراشة المنفخة A cut، الفستان من تصميم حمودة كفارنة.
تفاعل الجمهور مع شيري عادل عبر الإعجابات والتعليقات التي كان من بينها، "زي القمر"، و"ضحكتك دي أحلى ضحكة في الدنيا"، و"شكلك تحفة".
وتشارك شيري عادل جمهورها دومًا بصور ولقطات من حياتها اليومية عبر موقع "إنستجرام".
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