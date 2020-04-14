الامارات | رعب «كلنا أموات».. «نتفليكس» تنتهز فرصة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن رعب «كلنا أموات».. «نتفليكس» تنتهز فرصة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة نتفليكس الأميركية لخدمات البث الترفيهي عبر الإنترنت أمس الأثنين عن تعاونها مع المخرج الكوري لي جيه كيو لإنتاج مسلسل جديد بعنوان: «كلنا أموات»، منتهزة فرصة الإغلاق التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويحكي مسلسل «كلنا أموات»، قصة مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الذين يواجهون حالة أزمة شديدة عندما يصبحون محاصرين في مدرستهم، بينما ينتشر فيروس مروع كالنار في الهشيم.

ويستند المسلسل إلى نوع الويب تون للقصص الكرتونية الكوري الجنوبي التي تتصدر القائمة والمعنونة «الآن في مدرستنا»، والتي تحظى بشعبية كبيرة أيضاً في إندونيسيا وتايلاند وتايوان.

وقالت «نتفليكس» في بيان لها إنها تسير على خطى مسلسل المملكة الأصلي الشهير الذي أنتجته الشركة، وأن مسلسل «كلنا أموات» يتأهب لكتابة فصل جديد مثير في نوع مسلسلات الرعب الكورية.