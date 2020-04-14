الامارات | بالصور..أقصر امرأة في العالم تجوب شوارع في الهند للتشجيع على الحجر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جابت أقصر امرأة في العالم الهندية حيوتي امج (26 عاما) شوارع ناغبور في وسط الهند لتشجيع الناس على ملازمة المنازل بعدما وجهت الشرطة نداء للمساعدة في إقناع المواطنين بأهمية الحجر في وسط انتشار وباء كوفيد-19.

ويبلغ طول جيوتي امج 62,8 سنتمترا وقد تنقلت بين مناطق عدة في المدينة الواقعة في ولاية ماهاراشترا لحث الهنود على غسل الأيدي ووضع القناع والقفازات عند مغادرة المنازل.

وقالت الشابة "عناصر الشرطة والجيش وأفراد طواقم الرعاية الصحية يكافحون الفيروس وينقذون الأرواح. وأريد رغم قصر قامتي، المساهمة".

وأضافت "أطلب من الجميع اعتماد التباعد الاجتماعي وملازمة المنزل لكسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس". وجيوتي امج هي أقصر امرأة في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ومنذ حصولها على هذا اللقب العام 2011، تعمل الشابة في التلفزيون في الهند والولايات المتحدة.

ومنذ فرض الإغلاق العام في الهند نهاية مارس الماضي لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة مثل التبضع وشراء الأدوية.

وسجلت في الهند حوالى عشرة آلاف إصابة بوباء كوفيد-19 مع 339 حالة وفاة بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة. ويرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب العدد القليل من الفحوصات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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