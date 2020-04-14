شكرا لقرائتكم خبر عن "سيدات كورونا" في إيران..يعملن بما يتجنبه الشجعان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تنامي انتشار فيروس"كورونا" في إيران، برز الى السطح ظاهرة جديد لسيدات يطلق عليهن لقب "سيدات كورونا"، وهن مجموعة من النساء المتطوعات اللاتي اخترن القيام بعمل يتجنبه الرجال الشجعان، ألا وهو تغسيل جثث الموتى الذين يقضون بمرض "كوفيد 19"، وهي مهنة بات يهرب منها الجميع، وسط مخاوف من انتقال عدوى الفيروس من الموتى للأحياء، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

ولعل الحاجة الملحة مع تزايد أعداد ضحايا كورونا في البلاد، إضافة إلى تسريب عدد من الفيديوهات التي اثبت وجود تعامل غير انساني او شرعي مع جثث المتوفين، ماتتسبب بغضب شعبي كبير، دفع السلطات في البلاد إلى دعم وقبول "سيدات كورونا"، وهن بالأساس ممن فقدن أهل، وأحبة بسبب هذا الفيروس العنيد.

وتم تصوير والترويج ل" سيدات كورونا" في العديد من المواقع الإلكترونية كنسوة يتسمن بالشجاعة انتدبن لتغسيل الموتى. ترتدي المتطوعات ملابس كتب عليها "إذا لم تكن لديك شجاعة الأسود، لا يمكنك الشروع في رحلة الحب". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "سيدات كورونا" في إيران..يعملن بما يتجنبه الشجعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.