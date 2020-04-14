فستان البيبي دول يغازل أنوثتك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع فستان البيبي دول "Babydoll Dress" على عرش الموضة في ربيع وصيف 2020 ليغازل أنوثة المرأة من ناحية ويمنحها تهوية جيدة وإحساسا بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن فستان البيبي دول هو فستان مستوحى من شكل البيبي دول؛ حيث إنه يتخذ شكل حرف A ويبدأ في الاتساع من تحت الثدي، وغالبا ما يصل طوله إلى الركبة، في حين توجد موديلات فوق الركبة (ميني) وأخرى متوسطة الطول (ميدي).

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فستان البيبي دول يتألق هذا الموسم بألوان الباستيل الحالمة كالوردي والأزرق السماوي ويزدان بالنقوش الجذابة كنقوش الورود ونقوش جلود الحيوانات ونقوش الكاروه.

ويمتاز فستان البيبي دول بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة رياضية من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة جريئة بتنسيقه مع بوت قائدي الدراجات النارية.