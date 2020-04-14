التطعيم ضد الالتهاب الرئوي ضروري لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت اللجنة الدائمة للتطعيمات التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني إن الالتهاب الرئوي يهدد بصفة خاصة حياة الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من أمراض المسالك التنفسية المزمنة.
وأوضحت اللجنة أن أعراض الالتهاب الرئوي تتمثل في ضيق التنفس والسعال الجاف أو المصحوب ببلغم، بالإضافة إلى الحمى والارتجاف والشعور العام بالإعياء والضعف والوهن.
وللوقاية من الالتهاب الرئوي ينبغي تعاطي لقاح ضد بكتيريا المكورات الرئوية، والإقلاع عن التدخين.
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