متى يصبح المترو والقطار وسيلة لنقل فيروس كورونا؟

المترو هو أكثر وسائل المواصلات استخداما، ويضطر البعض إلى استخدامه ذهابا وإيابا من العمل أو للمشاوير اليومية المختلفة، ولكن المترو والقطار كذلك هي أماكن مقفولة يمكن أن تعيش بداخلها الفيروسات بكثافة فضلا عن إنها تنقل العدور بسهولة لوجود مسافات قصيرة بين ركابه.

ولكن يمكنك حماية نفسك خلال وجودك في المترو، ويستعرض التقرير التالي بحسب جريدة "جارديان" البريطانية، متى يصبح المترو قاتلات وسبب أساسيا في الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

إذا كنت تجلس في قطار وعلى مسافة 1-2 متر من شخص مصاب بالسعال أو كورونا، فأنت في خطر الإصابة بالعدوى، لذا يجب عليك أن تبتعد أكثر من 2 متر عنه.

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لكن الخطر الأكثر ترجيحا من عربات القطارات هو بقاء الفيروس لمدة 48-72 ساعة على سطح صلب، مثل المقابض اليدوية التي تمسك خلال الرحلة.

إذا كان عليك لمس المقابض والأزرار والتذاكر والأبواب وما إلى ذلك، فحاول القيام بذلك بيد واحدة فقط.

وضع الهاتف وأغراضك الأخرى في اليد الأخرى "النظيفة" واغسلها في أقرب وقت ممكن، أو أفركها بجل يحتوي على 70% كحول.

يجب الحفاظ على نظافة جيدة لليدين والحفاظ على نظافة الأسطح، خاصة في المواقع التي تواجه الازدحام.