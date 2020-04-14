فتاة سورية و4 شبان.. اغتصبوها وطعنوها وموتوها برباط الحذاء

رغم محاصرة فيروس كورونا المستجد لجميع أنحاء العالم، إلا أنه يبدو أن المجرمين لا يعبأون بالكوارث التي يعج بها العالم حاليا، فقرروا أن يسيروا وراء غريزتهم وخطف فتاة لاغتصابها.

الحادثة وقعت في سوريا، قبل شهر من الآن، وتحديدا في يوم 21 فبراير، حينما اختفت الفتاة "ملك عباس"، البالغة من العمر 20 عاما، بعدما خرجت من منزلها لشراء بعد الأغراض.

وأبلغت والدتها "سهد. ب" السلطات الأمنية عن اختفائها وعدم قدرتها على إيجادها أو التواصل معها لتبدأ وزارة الداخلية في البحث عنها.

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بعد حوالي شهر من هذا البلاغ، وتحديدا في نهاية مارس يوم 24 وجدت الشرطة جثة الفتاة ملك داخل إحدى البنايات المهجورة في محافظة حمص وعليها كافة الأدلة على كيفية موتها وتوقيته.

يبدو أن الفتاة كانت تحاول منع الاغتصاب، فقد استخدم المغتصبون معها أشد أنواع القسوة بالرغم من كبر عددهم وصغر سنها، إلا أن السلطات وجدت الفتاة مطعونة 11 طعنة بسكين حاد، بالإضافة إلى ضربة على رأسها بأداة صلبة، وأخيرا بعد تنفيذ جريمة الاغتصاب خنقها المغتصبون باستخدام رباط حذائها لتلقي حتفها على الفور.

وألقت وزارة الداخلية السورية، بحسب بيان أصدرته مؤخرا، القبض على 4 من المشتبه بهم اعترفوا بجريمتهم واغتصابهم وقتلهم للفتاة وهم (محمد. د) و(أيهم. م) و(حسين. م) و(محمد. م)، ولا تزال التحقيقات مستمرة.