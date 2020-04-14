جرائم قتل وتعذيب لم يوقفها "حظر" فيروس كورونا

رغم فرض حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا المستجد إلا أن حالات العنف لم تنخفض، وظهرت جرائم تعذيب ضد الأطفال سواء بالحرق أو الكي أو الضرب، آخرهم واقعة اعتداء أب على طفلته بالحرق.

يرصد "هُن" في هذا التقرير أبرز جرائم العنف والقتل التي ارتكبت منذ بداية الحظر.

الطفة ساجدة ضحية تعذيب والدتها

6 أشهر مروا على ولادة الطفلة ساجدة لم تجد إلا أشكال مختلفة من العنف من أقرب الناس إليها، والدتها التي تجردت من مشاعر الإنسانية وعذبت ابنتها بالاعتداء عليها بالضرب وحرقها بالنار.

"مريضة نفسيا"، هكذا وصف والد الطفلة زوجته أمام رجال المباحث بعد القبض عليها من داخل شقتها بإمبابه وتسليم الطفلة لجدتها.

وبدأت النيابة، في التحقيق مع الأم المتهمة بتعذيب طفلتها في منطقة إمبابة، وجرى عرض الطفلة على الطب الشرعي لإثبات ما لحق بها من إصابات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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"آية" ضحية تعذيب والدها بمادة كاوية

مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان سببا في بداية البحث عن أب أقدم على تعذيب ابنته نكاية في أمها التي طلقها وغادرت المنزل.

وتبين أن الشخص الظاهر في الفيديو هو أبو الطفلة "آية. ع. ف"، 15 عاما، حيث عذبها بأبشع وسائل التعذيب وحرقها بمادة كاوية وضربها بشفرات حادة، محدثا بها إصابات متفرقة.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بتلقيه بلاغا من الطفلة تتهم فيه والدها "ع. ف. م"، بتعذيبها وتمزيق وجهها وحرقها بمياه نار.

حُرر المحضر رقم 4181 لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط أب، متهم بالتعدي على طفلته.

زوج يقتل زوجته بحجة العصبية

لم يقتصر العنف على الأطفال فقط بل زاد على ذلك عنف أسري، عندما أقدم زوج على قتل زوجته بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب مصروفات المنزل.

وكان مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا بقتل مسن زوجته "موظفة" باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات شديدة بينهما على مصروف المنزل، حيث تطورت المشاجرة إلى تعد بالسلاح الأبيض على الزوجة في وجهها ورقبتها.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.