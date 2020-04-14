ترتديه في الأزمات.. مواقف ظهرت فيها فيفي عبده بالحجاب (فيديو)

بين الحين والآخر، أو بالأحرى بين الأزمة والآخرى، تظهر الفنانة والراقصة، فيفي عبده، على منصة "السوشيال ميديا" بالحجاب، للحديث عن الأزمة التي تمر بها البلاد بشكل عام، أو التي تمر بها الفنانة بشكل شخصي.

الأمر الذي يضعها في محل الانتقادات، حيث يجدها البعض تظهر بغطاء الرأس بشكل موسمي، خاصة إنه رمز ديني، في حين قد يدعون لها البعض بالهداية وارتداءه، ويثني على مظهرها به.

بحجاب فضفاض، بألوان زاهية، ونقوشات بسيطة، تطل علينا "فيفي" بتلك الإطلالات في مناسبات مختلفة، كان آخرها، خلال الحديث عن اكتئاب فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب الكثير، بحسب زعمها.

ويرصد "هن" 4 مواقف ظهرت فيهن فيفي بالحجاب

حجاب عقب وفاة شقيقتها والذهاب لطبيب الأسنان

وفي ديسمبر 2019، فاجئت الفنانة، متابعيها، بمقطع فيديو ظهرت من خلاله، بحجاب منقوش برسمة "التايجر"، ووجه خالي تماما من المكياج، حيث أوضحت حينها أنها في طريقها للذهاب لطبيب الأسنان، لافتة إلى أنها تخلت تماما عن المكياج لراحة بشرتها.

وقالت الراقصة: "أنا رايحة لدكتور الأسنان، ومش حاطة ميك آب، عشان أريح بشرتي شوية، ووحشتوني أوي ويارب تبقى سنة سعيدة عليا، وربنا يبعد عني الغُمة يارب".

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وكان هذا المقطع، هو الظهور الأول لها عقب وفاة شقيقتها الكبرى سعاد بعد صراع مع السرطان.

حجاب أزمة كورونا وتحدي الخير

بحجاب منقوش، بألوان فاتحة، أعلنت الفنانة والراقصة فيفي عبده عن قبولها تحدي الخير، التي دعتها له الفنانتان غادة عبدالرازق، وهند صبري، وذلك خلال الشهر الماضي.

وظهرت الفنانة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في مقطع فيديو تعلن من خلاله تكفلها بـ100 أسرة محتاجة، عقب قرار منع التجمعات لتفادي أزمة فيروس كورونا، قائلة: "قبلت تحدي الخير لأهل الخير".

الحديث عن كورونا وكوريا الشمالية

في مقطع ساخر آخر، عن أزمة فيروس كورونا المستجد، تحدثت الفنانة إنها كانت تنوي السفر لكوريا الشمالية، لخلوها من الإصابات، إلا أن انتابها القلق من ردود أفعال رئيس كوريا، قائلة: "أروح ولا هيضربني بالنار".

المعاناة من الاكتئاب

مقطع فيديو أخير، ظهرت فيه الفنانة، بدون ماكياج ومرتدية الحجاب، وأرفقت تعليقا: "طبعا الواحد 24 ساعة بيفضل حاطت الميكاب في الوش بيتعب جدا".

وتابعت: "فكرت أعملكم الفيديو ده من غير مكياج عشان أريح وشي شوية لأنه بيتعب طبعا من كتر المكياج، واللغد بسبب إن الواحد بيخس ويتخن مطرح الاكتئاب، لازم الواحد يشوفله صرفة في الاكتئاب، عن إذنكم بقى أقوم أعمل مكياج، بحبكم أوي".