قبل رمضان.. اعملي الزبادي في البيت

الزبادي هو منتج عذائي يستهلك يوميا في رمضان، ونظرا للإدراءات الوقائية وضرورة تعقيم كل ما يتم شراؤه من محلات البقالة والسوبر ماركت بيصبح الأمر مرهقا للغاية، ولكن على الرغم من ذلك، الزبادي يعتبر من الأاطعمة التي يمكن عملها في المنزل بسهولة لضمان نظافته وتوفير إجراءات التعقيم.

هناك طريقتين لعمل الزبادة في المنزل إحداها جهاز عمل الزبادي الشهير، والذي يوضع داخل اللبنن ويتحول لزبادي، والطريقة الأخرى هي الطريقة التقليدية، يقدمها لك موقع "هن".

المقادير

كيلو حليب طازج، يمكنكِ استخدام أي نوع من الحليب ولكن في حالة استخدام الحليب المبستر ستحتاجين إلى درجة حرارة أعلى خلال عمله.

2 ملعقة صغيرة زبادي بلدي فهو أفضل من الزبادي المعلب.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

طريقة التحضير

يسخن الحليب في حمام مائي عن طريق استخدام وعائين من حجمين مختلفين، لمنع الحليب من الحرق مع التقليب المستمر حتى قرب الغليان.

وتهدف هذه الخطوة إلى إن تصل الحرارة لكل أجزاء الحليب لقتل البكتيريا الموجودة.

في وعاء آخر أوسع يوضع ماءً باردًا، ويوضع عليه وعاء الحليب الساخن، لقتل البكتيريا التي لم تمت بالتسخين فتموت بالتبريد.

Advertisements

يوضع ملعقتين صغيرتين من الزبادي البلدي في وعاء، ويقلب جيدًا ثم يضاف إلى الحليب المبرد ويقلب جيدًا.

يجب ألا يزيد مقدار الزبادي البلدي عن ملعقة واحدة صغيرة لكل نصف كيلو من الحليب حتى لا يؤدي إلى طعم لاذع في الزبادي.

تضاف ملعقة اللبن البودرة، والذي له دور مهم في ثبات القوام، كما يكسب الزبادي طعمًا متميزًا، ويخلط جيدا.

يصب خليط الزبادي في أكواب أو في أي أوعية مخصصة للزبادي، ثم ترص الأكواب في صينية ألومنيوم ذات حروف مرتفعة.

يغلى مقدار من الماء ويصب في الصينية حول الأكواب، ويغطى كل كوب من الأكواب بغطاء يمنع تساقط الماء المكثف.

تغطى الصينية بفوطة نظيفة أو أي شيء ثقيل يحافظ على الصينية دافئة.

يمكن الاستعاضة عن الخطوة السابقة بتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق فقط وأطفئيه وتوضع الأكواب داخله.

تترك الصينية داخلها الأكواب مدة من 6 إلى 7 ساعات إلى أن يتحوّل إلى شكل الزبادي المطلوب، يقدم.