"وحش الإدمان".. تفاصيل جريمة زوجية: جثة الزوج في كيس بلاستيك وسجادة

"الإدمان وحش يقتل كل من يقف في طريقه"، هكذا كانت الزوجة الكويتية، البالغة من العمر 27 عاما، مع زوجها، مدمنة على المخدرات وترفض الإقلاع منذ سنوات طويلة، إلى أن أنهت حياة زوجها.

مشاجرة زوجية روتينية وقعت بين الزوجين، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، ولكنها انتهت نهاية مأساوية عكس المعتاد، فقد سأم الزوج إدمان زوجته وعدم إقلاعها عنها، فأنهت الزوجة حياته.

اشتد الشجار بينهما في يوم الجريمة، وحاول الزوج إثنائها عن إدمان المخدرات، وحاول إقناعها بعدم طلب الأموال لذلك ولكنها رفضت، واشتد الشجار فلف الزوج يديه حول رقبة زوجته فخرج منها تصرفا غير متوقعا، حيث ضربت الزوجة زوجها بجسم صلب على رأسه فسقط على الأرض ولم تعلم حينها هل توفي؟ أم مجرد فاقد للوعي؟ ولكنه كشف بعد ذلك أن تلك الإصابة تسببت في موته في الحال.

وضعت الزوجة جثة زوجها في كيس بلاستيك، ثم لفتها في سجادة، وتركتها بالمنزل، واختفى الزوج عدة أيام عن الأنظار فما كان من شقيقه إلا أن ذهب للاطمئنان عليه، فوجده مستلقيا داخل سجادة على الأرض بمنزله، هكذا كان حاله وهو ميت، استدعى الشقيق الشرطة واتهم زوجته بتلك الجريمة، وألقت قوات الداخلية الكويتية القبض عليها، واعترفت بتفاصيل الجريمة مؤكدة أنها ارتكبتها بسبب إدمانها على المخدرات، وأنها نفذت الجريمة بمفردها.