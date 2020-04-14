للرجال في الحظر.. طريقة عمل سموذي الشاي الأخضر

يعتبر سموذي الشاي الأخضر، من أكثر الأنواع المفضلة لدى كثير من الرجال، والذي يسهل إعداده بسهولة ويسر، إلى جانب توافر مكوناته طوال الوقت. واليك مقادير سموذي الشاي الأخضر، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير سموذي الشاي الأخضر 1 كوب شاي أخضر بارد 2 موز خوخ كمبوت Advertisements 1 كوب لبن 8 قطع ثلج أوراق نعناع طازج طريقة تحضير سموذي الشاي الأخضر - تخلط كل المكونات في الخلاط - ثم تقدم وتزين بأوراق النعناع

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