10 نصائح لتجنب فيروس كورونا قبل دخول المنزل

على الرغم من فترة الحجر المنزلي، التي يعيشها أغلب شعوب العالم، يضطر العديد من الأشخاص الخروج مُبكرًا للأشغال، أو لشراء بعض المستلزمات، الأمر الذي يتطلب بعض الإجراءات الوقائية فور العودة للمنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ومن جانبها، أوصت وزارة الصحة والسكان، بعدد من الإجراءات الإحترازية، والإرشادات للمواطنين، لتجنب الإصابة بالعدوى، فور الوصل للمنزل، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
خلع الحذاء خارج المنزل.
التخلص من الكمامات والقفازات بطريقة آمنة.
خلع الملابس ووضعها جانبًا، وضرورة غسلها على حدة، في درجة حرارة تترواح من 60 إلى 70 درجة مئوية.
ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا، لأكثر من 20 ثانية.
غسل الوجه بالماء والصابون.
وضع الأكياس والمنتجات التي قمت بشرائها جانبًا، ومن ثم ترتيبها، ثم غسل اليدين من جديد.
غسل المعلبات بالماء والصابون.
غسل الخضروات والفواكه بالماء الجاري أو ماء وخل، ثم تجفيفها.
مسح الأسطح وتعقيمها.
تعقيم وتنظيف الهواتف.
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