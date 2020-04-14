"حبيت الموضوع أوي".. حلا شيحة تتجاهل انتقادات "نفخ الشفايف" بفيديو عبر تيك توك

تجاهلت الفنانة حلا شيحة، الانتقادات التي تعرضت لها من متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بسبب تغيير ملامح وجهها، خلال تقليدها الشخصية الكوميدية "لهفة الحلواني"، مشاركة بمقطع فيديو جديد عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت "حلا" بمكياج بسيط، خلال تقليدها شخصية الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل "نيللي وشريهان"، معلقة: "هههه.. أنا بدأت أحب تيك توك.. أنا فعلا حبيته أوي".

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي تجاوز الـ14 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "عمليات التجميل باينة أوي حرام عليكي"، و"الفيلر والبوتكس بوظوا وشك"، و"ليه نفختي شفايفك"، و"شكلك قبل كده أحسن كتير".

حلا شيحة ترد على تكبير حجم الشفاه

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، ردت الفنانة حلا شيحة على تعليق واحدة من متابعيها عبر "إنستجرام"، قالت: "النفخ عامل شغل"، لترد "حلا": أنا مش نافخة أي حاجة خالص".