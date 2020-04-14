"وحشتني الحاجات دي".. هند صبري تكتب عن أشياء تفتقدها خلال الحظر

يفرض الحجر الصحي الموجود في العالم كله عدم الخروج من المنزل، وكلك الحرص على مسافة اجتماعية آمنة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لـ"كوفيد 19".

الفنانة هند صبري، تحب مشاركة جمهورها بما تشعر، أيضا بصور ولقطات من حياتها اليومية، وآخر ما شاركته هند صبري، هو ما تشتاق إليه خلال فترة الحظر.

ونشرت هند صبري، صورة لها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق بقائمة من الأشياء التي تشتاق إليها.

وفي التعليق قالت هند صبري: "أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة، 1) التجول والتوهان في مدن لا أعرفها، 2) أن أحضن عائلتي وأحبابي، 3) تأمل الناس عن بعد في المطارات والمطاعم، 4) لعب التنس".

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وطلبت من الجمهور مشاركتها بما يشتاقون إليه خلال الحظر، وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان من بين التعليقات، "اشتقت للبيتزا"، و"الإحساس بالأمن والأمان"، و"أنا مشتاق أشوفك في فيلم جديد يا فنانة".