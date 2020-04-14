خطوة بـ خطوة.. تعلمي طريقة عمل عجين البيتزا (الوصفة الأصلية)

البيتزا قوامها الأساسي هو العجين، وهو الذي يعطيها الطعم المميز مع الحشو المفضل، ويقدم لك موقع "هن"، خطوة بـ خطوة طريقة عمل عجين البيتزا الإيطالي الأصلي في البيت بسهولة.

المقادير

600 مل من الماء الدافئ.

7 أكواب (1 كجم) دقيق لجميع الأغراض.

2.5 - 3 ملاعق كبيرة (25 جراما) من الخميرة الطازجة أو ملعقتين صغيرتين (7-8 جرامات) من الخميرة المجففة أو الفورية.

6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

1.5 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة سكر.

يمكنك استخدام نصف تلك المقادير لنصف الكمية.

طريقة التحضير

توضع الخميرة في وعاء متوسط ​​الحجم مع الماء الدافئ، ليس ساخنا ولا باردا، هذا هو النوع الذي تفضله الخميرة. قلبي حتى تذوب الخميرة.

يوضع كل الدقيق على الطاولة على شكل بركان.

يصب خليط الخميرة والماء الدافئ، مع المكونات الأخرى في "فوهة" البركان.

يعجن كل شيء لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة، مع الحفاظ على سطح الطاولة فيه دقيق.

يدهن وعاء بزيت الزيتون ويوضع العجين بداخله.

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يقلب العجين بحيث يأخذ من الزيت قليلا.

يغطى الوعاء ويترك العجين لمدة أربع أو خمس ساعات على الأقل.

يسخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 400 فهرنهايت أو حوالي 200 درجة مئوية.

يخرج العجين من الوعاء ويعاد إلى سطح مدهون بالدقيق.

يلكم العجين للتخلص من أي فقاعات.

يقسم العجين إلى نصفين ويترك ليرتاح دقائق.

يلف كل نصف بالنشابة لـ12 بوصة. مع تحديد مدى سمك البيتزا، هل هي بيتزا ألتا (رفيعة) أو بيتزا باسا (سميكة)، مع الأخذ في الاعتبار أن العجين سينتفخ قليلا خلال الخبز.

ينقل العجين إلى صينية بيتزا أو صينية خبز مدهونة بالزيت.

تضاف صلصة الطماطم، إذا كنت تريد بيتزا روسا (بيتزا حمراء).

لكن الكثير من البيتزا في إيطاليا هي بيتزا بيانكا، أي بدون صلصة الطماطم، وهي تطهى بدهن حواف العجين بقليل من زيت الزيتون.

تخبز كل بيتزا لحوالي 10 دقائق، ثم تضاف جبن موزاريلا (شرائح أو مبشورة) في الأعلى، بالإضافة إلى أي مكونات أخرى.

تدخل البيتزا لتخبز مرة أخرى أو حتى تصبح القشرة بنية ويذوب الجبن.

تخرج البيتزا من الفرن، وللمسة الإيطالية الحقيقية، تزين ببعض أوراق الريحان.