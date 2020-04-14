لو بتروح الشغل.. 6 نصائح عشان تحمي نفسك من كورونا

البقاء في المنزل هي النصيحة الأكثر أهمية في الوقت الحالي، ولكن يضطر البعض إلى النزول للعمل، سواء كان دواما كليا أو جزئيا، لذا فإن هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

الطريقة الأكثر فعالية لمنع انتشار العدوى هي غسل يديك بانتظام، بالإضافة إلى استخدام جل اليد الذي يحتوي على الكحول 70%.

وتوصي نشرة من Health Protection Scotland، نُشرت هذا الشهر، بما يلي:

التنظيف

التنظيف والتطهير الروتيني للأجسام والأسطح التي يجري لمسها بشكل متكرر (مثل الهواتف ولوحات المفاتيح ومقابض الأبواب والمكاتب والطاولات). من الواضح أن ذلك سيكون مهمًا بشكل خاص إذا جرى استخدام لوحة المفاتيح أو الهاتف المكتبي من قبل أشخاص آخرين.

البوفيه

تأكد من غسل أي صحون وأكواب وأدوات مائدة وما إلى ذلك في مناطق المطبخ المشتركة بشكل صحيح وتجفيفها جيدًا قبل وضعها في الخزائن أو استخدامها.

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لا مشاركة

تجنب "المشاركة المجتمعية" لأشياء وأطعمة مثل رقائق البطاطس والسندويشات، وقارورات المياه إلا إذا كانت ملفوفة بشكل فردي.

الدليفري

حاول تجنب الدليفري بقدر الإمكان، وشراء الطعام من الخارج بشكل عام.

ابتعد

احرص على المسافة الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية وهي 8 أمتار، واستخدم الماسك إن أمكن في حالة وجود تجمعات، وابحث عن البديل الإلكتروني للتواصل.

وسائل الحماية

ذهابا وإيابا من العمل سواء كنت تستخدم المواصلات العامة أو السيارة، يجب عليك استخدام الكمامة والجوانتي الطبي وتجنب ملامسة العينين والفم والأنف تماما خلال الطريق، مع تنظيف وتطهير نفسك بمجرد العودة للبيت.