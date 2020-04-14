صورة من الذكريات.. بسمة نايمة على الرصيف: "مش ناسية اليوم ده"

شاركت الفنانة بسمة، جمهورها ومتابعيها بصورة لها من الذكريات عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بسمة، في الصورة وهي مستلقية على أحد الأرصفة أثناء مشاركتها في تصوير فيلم "زي النهارده"، وكتبت في تعليقها على الصورة: "أنا فعليًا نايمة على الرصيف.. واللي تحت راسي سكريبت "زي النهاردة".. مش ناسية اليوم ده!".

Advertisements

وتفاعل جمهور بسمة، معها عبر التعليقات، والتي جاء من بينها: "فيلم جميل أوي، عمري مابزهق أشوفه"، و"بسمة أنا بحبك وبحب طريقة تمثيلك"، و"من أحلى الأفلام هو ورسائل البحر".

يذكر أن آخر أعمال بسمة، هو فيلم "بعلم الوصول".