أجمل صيحات الأقراط الرائجة لعام 2020

اذا كنت ترغبين في اعتماد واحدة من أبرز صيحات الاكسسوارات الرائجة لعام 2020، لا بد مواكبة صيحة القرط الواحد التي عادت مرّة أخرى هذا العام بتصاميم أكثر جرأة وعصرية.

شاهدي أجمل موديلات القرط الواحد من عروض أزياء ربيع وصيف 2020.

الأقراط الطويلة

اقدمت العديد من الماركات القرط الواحد الطويل لإطلالة لافتة وغير تقليدية، مثل أقراط اللؤلؤ من جاسون وو Jason Wu، وأقراط الكريستال من JW Anderson.







الأقراط المعدنية

أيضاً برزت العديد من موديلات الأقراط المعدنية باللون الذهبي أو الفضي بتصاميم غير تقليدية، مثل أقراط اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta الذهبية، أقراط Prabal Gurung الفضية، وأقراط Tibi الفضية.

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كما قدمت ماركة فالنتينو Valentino الأقراط الذهبية بتصاميم كبيرة وغير تقليدية لتعبر عن شخصية المرأة الجريئة والعصرية.

وقدمت ماركة Zimmermann القرط الواحد القصير باللون الذهبي لإطلالة بسيطة ومواكبة للموضة.

تستمر صيحة أقراط الـHoops في عام 2020، ولكن في هذا العام برز القرط الواحد بالحجم الكبير، والذي يبدو لافتاً للأنظار، وخاصةً الأقراط بالألوان النابضة بالحيوية.

قدمت ماركة مارني Marni أقراط الـHoops الكبيرة جداً بألوان متماثلة مع الأزياء مثل القرط الأخضر والقرط الأحمر.

كما قدمت ماركة ميسوني Missoni القرط الكبير الذي يجمع بين الأبيض والأسود مع الأحجار الملونة

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