إطلالات للفاشينيستا دانة الطويرش بعد ولادتها

رُزقت عارضة الأزياء الكويتية دانة الطويرش مؤخرًا بمولودتها الأولى ديم، ولعشقها الدائم للأزياء والموضة، ظهرت بعد الولادة بأيام قليلة باطلالات عدة أنيقة، تميزت فيها بمظهر عصري وألوان مذهلة تميز شخصيتها، وتجعل منها أيقونة للموضة.

اطلالات للفاشينيستا دانة الطويرش بعد ولادتها



تجملت دانة ببنطال واسع وجاكيت عصري باللون الأخضر الفاتح، وأكملتهما بتيشيرت أبيض واكسسوارات عدة، وتزينت بفستان أسود بربطة خصر زُيّن بالفضي بطريقة مميزة، وارتدت تنورة ومعطفًا طويلًا باللون البني مع بلوزة بيضاء واكسسوارات مميزة، وتألقت بفستان لامع مفعم بالألوان.

اطلالات للفاشينيستا دانة الطويرش بعد ولادتها

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واختارت بنطالًا وبلوزة باللون الأزرق المزين بالأبيض ، وأكملته بربطة شعر بيضاء ونظارات سوداء، ونسقت تنورة بيضاء منفوشة مع بلوزة بيضاء وجاكيت مزين بالأسود والأبيض، وظهرت بجلابية سكرية مزينة بالأسود والذهبي، وارتدت فستانًا أخضر مزينًا بنقاط بيضاء وحقيبة قش، وتميزت في اطلالة عصرية بقميص أبيض مزين برسومات سوداء وزرقاء، مع بنطال أسود وحقيبة حمراء.

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