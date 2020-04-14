كيف تُفرق بين الحساسية الموسمية والأنفلونزا وفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجد تتشابه مع أعراض الأنفلونزا الموسمية والحساسية، لذلك من المنطقي أن يتساءل الناس عن الاختلافات بين تلك الأمراض الفيروسية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية العلامات، نوضح لكم الأعراض للأنفلونزا الموسمية:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ.

-الإصابة بسعال وعادة ما يكون جافا، قد يدوم لأسبوعين أو أكثر.

-الصداع.

-ألآم في العضلات والمفاصل.

-الغثيان.

-التهاب الحلق.

-سيلان الأنف.

ولكن يمكن للأنفلونزا أن تتسبب في حدوث حالات مرضية وخيمة أو أن تؤدي إلى الوفاة إذا حدثت بإحدى الفئات شديدة الخطورة مثل:

- الحوامل والأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا.

- المسنون والأفراد المصابون بأمراض مزمنة معينة مثل: الإيدز والعدوى بفيروسه والربو والأمراض القلبية أو الرئوية المزمنة.

- العاملون في مجال الرعاية الصحية هم الفئات الأشد تعرضاً لخطر ظهور المضاعفات، وتدوم الفترة التي تفصل بين اكتساب العدوى وظهور المرضى والتي تعرف بفترة الحضانة، يومين تقريباً.

أما بالنسبة لانتقال العدوى، تنتشر الأنفلونزا الموسمية بسهولة وتنتقل العدوى بسرعة في الأماكن المزدحمة بما فيها المدارس ودور التمريض.

وعندما يسعل الشخص المصاب بالعدوى أو يعطس، ينتشر الرذاذ الحاوي للفيروسات (الرذاذ المعدي) في الهواء وفيما بين الأشخاص شديدي التقارب الذين يستنشقونه.

كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق الأيدي الملوثة به. وللوقاية من العدوى ينبغي للناس تغطية أفواههم وأنوفهم بمنديل عند السعال وغسل أيديهم بانتظام.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتطعيم الفئات التالية سنوياً:

الحوامل في جميع مراحل الحمل.

الأطفال في سن 6 أشهر الى 5 سنين.

المسنون (أكبر من 65 سنة).

المصابون بحالات مرضية مزمنة.

والعاملين الصحيين.

للحد من مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة بسبب الأنفلونزا والأشخاص الذين يعيشون معهم أو يعتنوا بهم.

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أما أعراض فيروس كورونا تتمثل في الآتي:

-الحمى.

-السعال من الأعراض الشائعة ولكنه ليس مجرد أي سعال لابد أن يكون سعال جافا تشعر به في صدرك.

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-الإرهاق الشديد بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون التعب الشديد علامة مبكرة على فيروس كورونا الجديد. وجد تقرير منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 40٪ من حوالي 6000 شخص يعانون من حالات مؤكدة يعانون من الإرهاق.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-التهاب الحلق.

-الصداع.

- الاسهال.

-مشاكل في الجهاز التنفسي.

- ظهور أعراض جديدة

إضافة إلى السعال والعطس وضيق التنفس وارتفاع درجة حرارة الجسم وهي:

-فقدان حاسة الشم:

أصيب عدد كبير من المرضى في كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا بفقدان الشم.

ونظر فريق في "King's College London" إلى أكثر من 400 ألف شخص أبلغوا عن أعراض "Covid-19"، ووجدوا أن أكثر من 18% من الحالات أبلغت عن فقدان حاستي الشم أو التذوق.

-التهاب العينين:

أفضل طريقة لوصف الإحساس بحرق العينين هو مقارنتها بالحكة والتهيج الذي قد يواجهك إذا كنت تعاني من حمى القش أو الحساسية الأخرى.

ويمكن أن يحدث هذا النوع من الحكة والتهيج عندما تكون بين الضباب الدخاني والدخان والغبار والعفن.

-الارتباك المفاجئ:

تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الارتباك المفاجئ أو عدم القدرة على الاستيقاظ واليقظة قد يكون علامة خطيرة على أن الرعاية الطارئة قد تكون ضرورية. لذلك إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من هذه الأعراض، خاصة مع العلامات الأخرى مثل الشفتين المزرقة أو صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر.

- أعراض الحساسية الموسمية:

الحساسية التنفسية التي يعاني منها أعداد كبيرة من الناس خلال فصل الخريف أو الربيع تكون أقل حدة بشكل كبير من الإنفلونزا وفيروس كورونا الجديد.

والأعراض التي قد تشير إلى وجود حساسية هي كالتالي وفقا لموقع "clevelandclinic":

-سيلان الأنف.

-العطس.

-العيون الدامعة.

-احمرار جلد الأنف بسبب التهيج.

تعتبر الحساسية رد فعل للعناصر التي تنتشر في الجو خلال فصلي الخريف والربيع على وجه التحديد.

أما بالنسبة للحساسية، من السهل تحديد الفرق فالأعراض في هذه الحالة تميل إلى أن تكون خفيفة وتظهر على الوجه دون أي تأثيرات على أنظمة الجسم الأخرى.

ولكن إذا ظهرت أعراض شديدة مثل الحمى، يجب التواصل مع الطبيب المختص فورا.

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