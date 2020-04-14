ما علاقة لقاح السل بمقاومة فيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

في الوقت الذي يسابق فيه العلماء ومراكز الأبحاث العلمية الزمن من تطوير لقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد - 19"، يستخدم آخرون بعض الأدوية من أجل مكافحة الفيروس القاتل، ومنها لقاح السل.

إذ سلطت "فرانس برس" في نسختها بالإنجليزية، الضوء على دراسة بحثية جديدة، أجراها باحثون وأطباء بمعهد مردوخ لأبحاث الطفل في أستراليا، حول لقاح السل لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) بعدما نجحوا في تجاربه على الفئران، ونشر البحث في 3 صحف علمية من أكبر المجلات العلمية في العالم، وهي: "معهد ماكس بلان، وماج للعلوم، ونيوريساينس نيوز".

وبحسب الدراسة العلمية الجديدة، فإن لقاح السل (BCG) المستخدم لمنع عدوى الدرن، أثبت فاعلية كبيرة في تخفيف معاناة مرضى كورونا في البلدان التي ما تزال تعطي هذا اللقاح.

وأعلن الباحثون الأستراليون في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال، الذين يعملون على الدراسة حاليًا ويسعون لإجرائها على البشر، أن اللقاح الذي يستخدم للوقاية من السل يمكن أن يحمي من المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال الباحثون لـ"فرانس برس" إنهم سيبدأون تجربة لقاح السل، على 4000 شخصًا يعملون في المعامل والمستشفيات بجميع أنحاء أستراليا لتحديد ما إذا كان اللقاح يقلل من أعراض ومعاناة مرضى كورونا المستجد أم لا، بعد نجاحه على الفئران التي خضعت للتجارب.

ويقول الدكتور طلال نصولي، أستاذ المناعة والحساسية، في جامعة جورج تاون الأمريكية، إن لقاح السل يعزز الجهاز المناعي، ما يساعد منع التقاط جسم الإنسان فيروس كورونا وليس الاستشفاء منه.

Advertisements

اقرأ أيضا:هل فيروس كورونا يختفي مع ارتفاع درجات الحرارة؟

وأضاف خلال مداخلة له على قناة "العربية"، أنه "بالوقت الحاضر لا يمكن اللجوء لهذا اللقاح لأنه ما زال غير مؤكدًا، وما زال الباحثون يواصلون تطوير لقاحا من خلال أخذ عينة من النتواءات الموجودة بالفيروس ذاته".

وأشار إلى أن تصنيع اللقاحات، تأخذ من 6 إلى 8 أشهر ويتم بعد ذلك ملاحظة الأعراض الجانبية للقاح.

وعن إعلان دبي استخدام بلازما الدم للمرضى المتعافين من فيروس كورنا، لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بالفيروس نفسه، قال إنه هذا يساعد على مقاومة الفيروس، ولكن يتم الاستعانة به في الحالات المتدهورة.

وأكد أن الاستخدام غير السليم لمركب الهيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد له أعراض جانبية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يثبت أي دواء فاعليته بنسبة 100%.

لينك الفيديو: اضغط هنا

اقرأ أيضا:إحنا أقوى من كورونا